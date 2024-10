Dem Bericht zufolge stieg die Zahl bei Rettungskräften um 8,4 Prozent auf rund 2.900 – darunter 166 in Sachsen, 122 in Sachsen-Anhalt und 91 in Thüringen –, bei Feuerwehrleuten um 13,7 Prozent auf 1.069 Betroffene. Davon waren 29 in Sachsen, 26 in Sachsen-Anhalt und 12 in Thüringen.