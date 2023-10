Wegen des Lehrkräftemangels unterrichten an deutschen Schulen immer mehr Quer- und Seiteneinsteiger, also Lehrkräfte ohne anerkannte Lehramtsprüfung. Im Schuljahr 2021/22 hatten rund 60.800 der insgesamt 709.000 Lehrkräfte keine anerkannte Lehramtsprüfung, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte.