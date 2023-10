Hintergrund Darum benötigen immer mehr Rentenbezieher Grundsicherung

Die Zahl älterer Menschen in Deutschland steigt, die mit ihrer Rente ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können und zusätzlich Grundsicherung beziehen. Das Plus war im Osten Deutschlands zuletzt besonders hoch. Dazu kommt bundesweit eine hohe Dunkelziffer an Menschen, die auf ihren Anspruch verzichten. Die Deutsche Rentenversicherung und der Sozialverband VDK erklären, warum das so ist und wie man die Gesetzliche Rentenkasse stabilisieren könnte.