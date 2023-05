Spitzenreiter ist allerdings Halle in Sachsen-Anhalt. Dort lassen Raser, Falschparkerinnen & Co. die Haushaltskasse so gut klingeln, dass sich die Einnahmen durch Verkehrsdelikte sogar mehr als verdoppelt haben. Insgesamt rund 8,3 Millionen Euro waren es vergangenes Jahr. Auch, weil es mit 148.000 Delikten fast 10.000 Verstöße mehr gab als im Jahr zuvor.

Abschreckungseffekt verpufft?

Hat die straffe Reform des Bußgeldkatalogs für Verkehrsdelikte also kaum etwas gebracht? Ist der gewollte Abschreckungseffekt verpufft? Jens Schade, Verkehrspsychologe an der TU Dresden sagt: "Die Strafhöhe alleine ist natürlich nicht das Entscheidende, auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Delikt überhaupt entdeckt wird." Auch in der aktuellen HEM-Befragung gab nur etwa jeder Dritte an, wegen unrechtmäßigen Parkens bereits ein Bußgeldbescheid erhalten zu haben.