Die größten Sorgen macht ihm die Versorgung: "Da es leider so ist in unserem Staat, wenn jemand keine Leistungen hat und in so eine Einrichtung wie bei uns kommt, sind wir rein auf Spenden angewiesen, denjenigen bis zum Leistungsbezug durchzufüttern, dem Kleidung zu geben und Hygieneprodukte." Vor allem mit solchen Sachspenden wäre seinem Projekt akut geholfen, sagt Nieher: Kleidung, Lebensmittel. Und nicht nur als Welle an Weihnachten – er würde gerne mal nicht bis August Lebkuchen austeilen.