Doch was, wenn das Zusammenleben mit einer geflüchteten Person nicht funktioniert? Einen Rat hat der Sprecher vom sächsischen Flüchtlingsrat, Dave Schmidtke: "Sollte das dann nicht klappen, sollte es persönliche Streitigkeiten geben – das kann ja alles irgendwo mal entstehen – dann gibt es immer die Möglichkeit, dass Behörden unterstützend tätig sind. Aktuell haben wir Platz in Sachsen. Sollte die private Unterkunft irgendwie an die Grenzen kommen, dann gibt es Möglichkeiten, dass die öffentliche Seite unterstützt."