Nach der Messerattacke in Solingen mit drei Toten und acht Verletzten hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Konkret geht es dabei um Mord sowie den Verdacht der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Am Samstagabend hatte sich ein 26-jähriger Syrer den Ermittlungsbehörden gestellt. Dieser hatte angegeben, für die Tat verantwortlich zu sein.