In Deutschland arbeiten die Wissenschaftsjournalisten von "klimafakten.de" daran, diese Methoden bekannt zu machen. Carel Mohn ist Chefredakteur von klimafakten.de. Er erklärt, die von Cook entwickelten Methoden machten deutlich, wie Wissenschaftsleugner vorgingen. Das erleichtere dann auch die Diskussion etwa mit Klimawandelleugnern, da es nicht viel helfe, wenn man diesen einfach sage, was richtig sei. "Ein Schlüssel, um wirklich das knacken zu können, ist, dass wir lernen, welche Strategien der Desinformation eben hinter vielem stehen, was unter anderem beim Thema Klimawandel im Umlauf ist."