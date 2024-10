Wer zur Miete wohnt und seine Heizkostenabrechnung bekommt, muss sich um die Aufteilung des CO2-Preises eigentlich nicht weiter kümmern. Das sagt Christian Handwerk, Referent für energetisches Bauen und Sanieren bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Denn in diesem Fall müsse der Vermieter die CO2-Kosten in dieser Abrechnung aufweisen und seinen Anteil von der Summe abziehen. "Also er darf den Anteil, den er selbst zahlen muss, nicht in Rechnung stellen", erklärt Handwerk. Man sollte dann nur überprüfen, ob der Vermieter dieser Pflicht auch nachgekommen ist – andernfalls dürften die Mieter laut Gesetz die Gesamtsumme der Heizkosten um drei Prozent kürzen.