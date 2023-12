Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am 20. September etwa griff die Bundespolizei in Forst (Brandenburg) insgesamt 170 unerlaubt eingereiste Personen auf und nahm vier Schleuser fest. Oft sind in solchen viele Menschen auf engem Raum eingepfercht – meist auf den Ladeflächen von Transportern, aber auch in Pkw, Kleinbussen oder Lkw. Die Polizei zog an jenem Tag einen Transporter raus, nachdem dieser durch die Kontrolle an der Grenze gerast war: Es stiegen 30 Menschen aus – überwiegend Männer, aber auch eine Frau und zwei kleine Kinder.



Sie sind seit mindestens fünf Stunden unterwegs gewesen und aus der Slowakei gekommen. Gepäck haben sie nicht dabei. Das nimmt zu viel Platz weg, die Schleuser wollen verdienen – und das geht am besten mit möglichst vielen Menschen auf wenig Raum. "Das ist halt menschenunwürdig. Da geht es wirklich um Gewinnmaximierung. So viele Leute rein wie möglich. Und was da hinten passiert, ist egal", sagt Frank Malack, Dienstgruppenleiter bei der Bundespolizeiinspektion Forst.