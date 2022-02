MDR-Umfrage bei deutschen Bistümern Deutliche Unterschiede bei Zahlungen an Missbrauchsopfer

Der deutschlandweite Mittelwert liegt nach der aktuellen MDR-Umfrage bei rund 11.300 Euro. Im Vergleich zur MHG-Studie des Mannheimer Zentralinstituts für Seelische Gesundheit und der Universitäten Heidelberg und Gießen (Stand: 12/2014) hat sich die durchschnittlich gezahlte Summe deutlich erhöht. Damals lag der Schnitt bei rund 6.300 Euro. Insgesamt hat die katholische Kirche in Deutschland per Februar 2022 rund 21,8 Millionen Euro an die Opfer sexuellen Missbrauchs gezahlt. Im Vergleich zu 2014 hat sich der Betrag fast vervierfacht (2014: 5,5 Millionen Euro). Die Anzahl der Anerkennungszahlungen und Therapieleistungen hat sich mehr als verdoppelt. (12/2014: 869; 02/2022: 1.921).