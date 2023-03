Bundesinnenministerin Nancy Faeser Bildrechte: dpa

Laut PKS registrierten die Behörden im vergangenen Jahr erneut einen Anstieg bei Herstellung, Besitz und Verbreitung von Gewaltdarstellungen von Kindern und Jugendlichen. Demnach gab es im vergangenen Jahr über 54.000 Fälle in diesem Bereich, ein Plus von fast acht Prozent.



Seit Beginn der Zusammenarbeit deutscher Behörden mit der US-Organisation NCMEC, die Verdachtsfälle von sogeannter Kinderpornografie mit den entsprechenden Daten weitergibt, steigt die Zahl der registrierten Fälle in Deutschland sprunghaft an. 2019 meldete die Polizei 12.262 Fälle von Besitz, Herstellung oder Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen an Kindern. Das war damals ein Plus von 65 Prozent. 2020 wurden fast 19.000 Fälle registriert. 2021 gab es dann mehr als eine Verdoppelung auf rund 39.000 Fälle.