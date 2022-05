"Brutalste Vergewaltigungen von Babys und Kleinkindern", "unglaubliche Gewaltphantasien", "eine neue Dimension der Gewalt" – Polizeipräsident, Oberstaatsanwälte und der leitende Kommissar ringen um Worte, als sie die Ergebnisse der aktuellen Ermittlungen in einem neuen Missbrauchs-Komplex vorstellen.

Ein 44-Jähriger soll als Babysitter im Großraum Köln mindestens zwölf Kinder missbraucht haben. Zudem soll er enorme Mengen kinderpornografischer Bilder und Videos gesammelt und mit weiteren Verdächtigen ausgetauscht haben. Wie die Staatsanwaltschaft Köln mitteilte, wird bundesweit gegen 70 Verdächtige ermittelt. Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen laufen Ermittlungen im dem neuen Missbrauchs-Komplex "BAO (Besondere Aufbauorganisation) Liste". Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte seien bislang sechs Verdachtsfälle in Thüringen und jeweils drei in Sachsen-Anhalt und Sachsen übergeben worden.

Ermittlungen in 14 Bundesländern

Aktuell ermittelt die Polizei in dem Großkomplex gegen Verdächtige aus 14 Bundesländern, nur Bremen und das Saarland seien nach bisherigem Stand nicht betroffen. Ein Verfahren sei nach Österreich abgegeben worden. "Ich bin erschüttert und fassungslos. Ein solches Ausmaß an menschenverachtender Brutalität und gefühlloser Gleichgültigkeit gegenüber kleinen Kindern, ihren Schmerzen und ihren Schreien, ihrer offensichtlichen Angst, ist mir noch nicht begegnet", erklärte der Kölner Polizeipräsident Falk Schnabel, als er die seit Dezember andauernden Ermittlungen erläutert.

Vergewaltigungen in den Wohnungen der Familien

Der kinderlose und verheiratete Angestellte habe im Internet seine Dienste als Babysitter angeboten und sich so seinen Opfern nähern können, berichteten die Ermittler am Montag in Köln. Viele Vergewaltigungen seien dabei in den Räumlichkeiten der Familien vollzogen. Der mutmaßliche Täter soll zudem mit Dutzenden weiteren Männern kinderpornografische Bilder und Videos "unvorstellbarer Brutalität" getauscht haben. "Die Ermittlungen laufen. Derzeit wird geprüft, ob den Beschuldigten weitere Taten zugrunde gelegt werden können", erklärte Jürgen Haese, Leiter der Ermittlungen. "Ich gehe davon aus, dass sich die Zahl der betroffenen Missbrauchsopfer noch erhöhen könnte." Bislang sei erst zehn Prozent der Datenmenge ausgewertet.

Mindestens zwölf Kinder - acht Jungen und vier Mädchen, darunter fünf Säuglinge, sind brutal vergewaltigt worden. Bildrechte: imago/United Archives International

Bislang 33 Opfer identifiziert