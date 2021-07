Hochwasserkatastrophe Mitteldeutschland will sich an Hilfen beteiligen

Hauptinhalt

Viele Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich noch gut an die Jahrhundertflut von 2013 erinnern. Auch damals gab es überflutete Städte, Evakuierungen, Katastrophenalarm - und viel Solidarität nicht Betroffener. Jetzt kündigen die Ministerpräsidenten an, den Ländern im Westen Deutschlands ebenfalls zu helfen.