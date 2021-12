Anlass zur Sorge gebe es in mehrfacher Hinsicht, schreiben die Autoren der Bertelsmann-Studie. So falle der Rückgang bei jüngeren Erwachsenen (18 bis 29 Jahre) aus der Einkommensmitte überdurchschnittlich stark aus. Und wer in Deutschland einmal aus der Mittelschicht herausfalle, habe es heute deutlich schwerer, wieder aufzusteigen, schilderte Mitautorin Valentina Consiglio. Zudem gelinge es Ostdeutschen seltener, in den mittleren Einkommensbereich zu gelangen oder sich dort zu halten, als Westdeutschen. Die Mittelschicht schrumpfte auch nur in drei anderen OECD-Ländern stärker als in Deutschland: in Schweden, Finnland und Luxemburg.