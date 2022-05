Gut drei Monate nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes gegen einen 38 Jahre alten Tatverdächtigen erhoben. Das teilte die Justizbehörde in Kaiserslautern mit. Der Anklage zufolge ist der Mann für den Tod der beiden Beamten verantwortlich. Er soll die 24 Jahre alte Polizistin und den 29 Jahre alten Polizisten am 31. Januar bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel gezielt erschossen haben. Damit habe er Wilderei vertuschen wollen.