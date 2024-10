Bildrechte: picture alliance / Anadolu | Hakan Nural

Affenpocken Erster Fall der neuen Mpox-Variante in Deutschland

Hauptinhalt

22. Oktober 2024, 16:06 Uhr

In Deutschland ist der erste Fall der neue Mpox-Virus Variante gemeldet worden. Die neue Variante ist ansteckender und führt zu stärkeren Krankheitsverläufen. Die Weltgesundheitsorganisation hat bereits eine weltweite Notlage ausgerufen. Am Weitesten ist das Virus in Afrika verbeitet.