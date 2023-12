Er sagt: "Also, wir haben eine fast 49-prozentige Lohnerhöhung in elf Jahren kompensiert. Wir haben eine 30-prozentige Energiekostenerhöhung kompensiert. Das haben wir alles gemacht, indem wir auch Verwertungserlöse für verwertbare Abfälle gesteigert haben, wir sind in die Eigenverwertung eingestiegen, also dort, wo wir früher Entsorgungskosten hatten, haben wir heute zum Teil einen Energieerlös. Und all diese Vorteile geben wir als Eigenbetrieb an den Bürger zurück."