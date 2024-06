Dem Bericht zufolge kommt es in allen Lebensbereichen zu diskriminierenden Vorfällen, etwa beim Arztbesuch, bei der Wohnungssuche oder in der Schule. Ein großer Teil der trifft zudem muslimische Frauen und dort vor allem im Bildungsbereich (21,1 Prozent) und in der Öffentlichkeit (18,9 Prozent).