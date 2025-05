In Sachsen sind 82 Prozent aller alleinerziehenden Eltern Frauen. Schicha bewegt sich in einem Umfeld mit vielen Elternteilen, die ähnliche Vorstellungen von zeitgemäßer Mutterschaft haben. "Ich kriege in meinem privaten Umfeld viel mit, dass Mütter natürlich immer mehr einfordern – zum Glück", sagt sie. Sie stünden immer mehr für ihre Rechte ein und würden vorgefertigte Lebensentwürfe nicht mehr so hinnehmen. Das rücke auch immer mehr in den Fokus der Politik, nimmt Schicha wahr.