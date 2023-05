Beim Sozialverband VdK sind solche Probleme auch bekannt. Viele Betroffene wissen oft nicht, was ihnen an Unterstützung zusteht, sagt Annemarie Schoß, die beim VdK für Frauen- und Familienpolitik zuständig ist.



Für Menschen, die sich sonst nicht so viel mit Sozialleistungen befassten, sei es einfach immer sehr kompliziert, Anträge zu stellen. Viele wüssten auch gar nicht, wo sie das einreichen müssten und wie so was normalerweise ablaufe. Da seien gerade niedrigschwellige Beratungseinrichtungen total wichtig, wo Frauen hingehen könnten und informiert würden, welchen Anspruch sie hätten und was sie tun könnten, wenn ein Widerspruch komme.