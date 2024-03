Medien Initiative #UseTheNews will junge Menschen für Nachrichten begeistern

Dabei entstehen Gespräche wie das folgende zum Krieg in der Ukraine mit Vassili Golod, ARD-Studioleiter in Kiew: "Welche Auswirkungen spüren vor allem die jungen Leute?", fragt die Moderation. Golod antwortet: "Für junge Menschen in der Ukraine ist das Leben ein anderes als es junge Menschen in Deutschland vor allem führen. Da ist nicht die Frage, für welche Getränke man das Geld bei der nächsten Party ausgibt, sondern viele sammeln für Drohnen, für Ausrüstung, für Soldaten, damit die sich besser verteidigen können."