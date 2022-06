Auch bedingt durch das Pfingstwochenende ist der Reiseverkehr mit dem 9-Euro-Ticket in Mitteldeutschland stark angelaufen. So waren im Regionalverkehr der Bahn viele Züge voll und einige sogar überfüllt. Wie die Bundespolizei dem MDR mitteilte, musste etwa in Stendal ein Regionalzug in Richtung Uelzen komplett geräumt werden. Er sei zu voll gewesen und nur wenige Reisende wären freiwillig ausgestiegen. Auf dem Leipziger Hauptbahnhof kam es nach Angaben einer Reporterin der Deutschen Presse-Agentur zu Verspätungen. So sei eine Regionalbahn nach Weimar komplett überfüllt gewesen.