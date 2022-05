Nein. Ein Sitzplatz kann, laut Deutscher Bahn im Rahmen des 9-Euro-Tickets nicht gebucht werden. Im Personennahverkehr werden die Züge spontan genutzt, weshalb eine Reservierungen in den Züge und Bussen nicht üblich ist.

Nein. Das Ticket gilt lediglich für die Fahrt in der zweiten Klasse.

Die Bundesregierung will hier mit dem 9-Euro-Ticket die Bürger und Bürgerinnen unterstützen und einen Umstieg auf den Nahverkehr finanziell erleichtern. Denn der Krieg in der Ukraine hat auch die Preise für Benzin und Diesel in die Höhe getrieben.