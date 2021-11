In vielen Städten Mitteldeutschlands sind zum diesjährigen 9. November Gedenkveranstaltungen geplant - vor allem zum Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht aber auch zum Fall der Mauer vor 32 Jahren. So kommen in Dresden am Nachmittag Menschen zusammen, wo 1938 die Hasenberg Synagoge niederbrannte und zahlreiche Juden wegen ihres jüdischen Glaubens verhaftet wurden. Bei der Veranstaltung sprechen unter anderem der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Dresden, Michael Hurshell und Oberbürgermeister Dirk Hilbert. In Leipzig erinnert die Stadt gemeinsam mit der Israelitischen Religionsgemeinde und anderen Partnern in der Gottschedstraße an den nationalsozialistischen Pogrom, dort wo einst die Große Gemeindesynagoge stand. In Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg kommen am frühen Abend unter anderem Ministerpräsident Rainer Haseloff und Oberbürgermeister Lutz Trümper sowie Vertreter der jüdischen Gemeinde zu einer Gedenkveranstaltung im Forum Gestaltung zusammen. Die Jüdische Landesgemeinde in Thüringen erinnert bereits am Morgen auf dem Jüdischen Friedhof in Erfurt an die Novemberpogrome von 1938. In Jena will das Projekt "Klang der Stolpersteine" wie auch in den Vorjahren an verschiedenen Orten der Stadt kleine Konzerte veranstalten.