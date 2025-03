Dass Förderanträge abgewiesen werden, sei für Künstlerinnen und Künstler alltäglich, sagt Weise. Er schätzt die Förderung durch "Neustart Kultur" als wichtig und richtig in der Zeit während der Pandemie ein. Trotzdem hätte er sich gewünscht, die Förderhöhe pro Person zu begrenzen und dafür mehr Menschen finanziell zu unterstützen. "In die Fläche gehen und schauen, dass es gerechter verteilt wird. Ich habe den Eindruck, dass da manchmal mit Scheuklappen agiert wird."

Wertet man das Förderprogramm nach Bundesländern aus, werden große Unterschiede deutlich: Pro Kopf gab es in Sachsen-Anhalt und Thüringen 12 Euro. Damit liegen sie im Bundesvergleich weit hinten. In Berlin wurden zum Beispiel 85 Euro pro Kopf ausgegeben. In Sachsen liegt die Pro-Kopf-Förderung immerhin bei 23 Euro. Ein Grund hierfür könnte die große Dichte an Kunstschaffenden in Leipzig und Dresden sein.