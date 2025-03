Nina Hagen wurde vor 70 Jahren in Ost-Berlin geboren und geriet nach ersten musikalischen Erfolgen schnell in Konflikt mit der DDR-Regierung.

In der BRD galt sie als erste deutsche Punk-Sängerin und prägte die Neue Deutsche Welle.

Immer wieder galt sie als eine feministische Ikone.

Sie hat es geschafft, Punk und Mainstream zu verbinden: Die Sängerin Nina Hagen feiert am Dienstag ihren 70. Geburtstag. Immer wieder fiel die Ausnahmekünstlerin auf. Stets wusste sie zu provozieren. Nina Hagen galt als erste deutsche Punksängerin, prägte die Neue deutsche Welle und feierte mit ihrer unverwechselbaren Stimme sogar in den USA Erfolge.

Da saß Nina wie ein wildgewordener Tuschkasten in einem Catsuit. Jim Rakete, Manager von Nina Hagen

Ihr Manager Jim Rakete erinnert sich an das erste Treffen: "Ich bin der einzige gewesen, der nichts von Nina Hagen kannte." So habe er kein vorgefertigtes Bild gehabt. "Für mich war das irgendwie: Vorhang auf – und da saß Nina wie ein wildgewordener Tuschkasten in einem Catsuit. Da dachte ich: Wow, das könnte irgendwie was werden."

Im Konflikt mit der DDR

Geboren wurde Nina Hagen am 11. März 1955 in Ost-Berlin als Kind der Schauspielerin Eva-Maria Hagen. So fand sie schon früh zur Kunst, entdeckte ihre extrovertierte Seite. Zum ersten Mal als Künstlerin gefühlt habe sie sich in Dessau – beim Nachahmen der Opernsängerin in der Garderobe des Landestheaters, erinnert sich die Musikerin heute.

Schnell wollte Nina Hagen selbst auf die Bühne, wurde jedoch an der Theaterschule abgelehnt – ohne richtige Begründung, sagt sie. Also begann sie eine musikalische Ausbildung, lernte dabei ganz unterschiedliche Stile zu singen: von Oper über Jazz bis zum Pop. Bald gelangen ihr in der DDR erste Erfolge. Ihr Song "Du hast den Farbfilm vergessen", den sie mit ihrer Band Automobil produzierte, ist bis heute Kult.

Sie war es, die deutsch singen wieder cool machte! Musikjournalistin Anja Caspary über Nina Hagen