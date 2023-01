MDR-Thementag Not in der Nähe

Hauptinhalt

In der Pandemie hat sich Armut so rasant ausgebreitet wie lange nicht – und mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine steigen Energiekosten und Lebensmittelpreise. Immer mehr Haushalte geraten in Bedrängnis – besonders betroffen: der Osten Deutschlands. Der MDR widmet sich dem Thema am Dienstag (17.1.2023) beim Thementag "Not in der Nähe".