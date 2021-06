Allerdings sei E. eher ein Strippenzieher als ein Schläger, erinnerte sich der ehemalige Sozialarbeiter: "Der E. war in einer etwas größeren rechten Szene aktiv, im Blood&Honour-Netzwerk ." Er habe auch geholfen, in Breitenbrunn ein Blood&Honour-Konzert auf die Beine zu stellen. Es handelt sich dabei um ein militantes Neonazi-Netzwerk, das seit dem Jahr 2000 in Deutschland verboten ist.

Die Sicherheitsbehörden zählen E. und seinen Zwillingsbruder bereits seit der Jahrtausendwende zu den Köpfen der rechtsextremen Kameradschaft "Weiße Bruderschaft Erzgebirge". Die Brüder sollen auch für die eigene Zeitschrift der Bruderschaft verantwortlich sein. Titel: "The Aryan Law and Order". Übersetzt: Das arische Recht und Gesetz. In der ersten Ausgabe wird eine terroristische Neonazi-Gruppierung aus den USA gefeiert. Ihr Name "The Order". Ein Zitat dazu: "The Order verfolgt nur ein Ziel. Und zwar den Kampf gegen die zionistisch besetzte Regierung, deren Sturz und Vernichtung. Der Kampf beginnt. Es folgt eine Welle von Sprengstoffanschlägen auf Synagogen, Morde an politischen Gegnern, Brandstiftungen in Räumen der Feinde, Überfällen auf Banken und Geldtransporte und Waffenhandel."