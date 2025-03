Für Betroffene ist es wichtig zu wissen, wie lange so etwas dauern kann, wenn man es versucht. Sachsen und Sachsen-Anhalt konnten keine genaue Auskunft darüber geben. In Thüringen lag die Bearbeitungszeit im vergangenen Jahr bei 18 bis 20 Monaten. Wie finden Sie das? Wie hört sich das für Sie an?

Die Verfahrensdauer steht seit vielen Jahren unter massiver Kritik, von Betroffenen und auch von meinem Amt. Und mich erreichen viele Hinweise, dass auch die Reform des Opferentschädigungsrechts, die im Jahr 2019 verabschiedet wurde, daran nichts geändert hat.

Ich weiß aktuell von Fällen in Bremen und in Bayern, bei denen Anträge, die im Herbst 2021 gestellt wurden, bis heute nicht final beschieden sind. Und in beiden Fällen gab es keine Zweifel an den Taten selbst, weil beispielsweise ein strafrechtliches Urteil vorliegt. In dem einen Fall wurde sogar über die Unfallversicherung selbst der Gesundheitsschaden bereits festgestellt.

Trotz dieser für den Bereich der sexuellen Gewalt an Kindern und Jugendlichen eher seltenen Konstellation, dass die Fakten klar auf dem Tisch liegen, ist über den Antrag bis heute nicht final entschieden. Das ist für Betroffene verheerend, das ist ein Leben in der Warteschleife. Wo wir doch wissen, dass es schnelle Hilfen braucht, damit eine Besserung in der persönlichen Lebenssituation eintritt.