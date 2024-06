Für Eugen Brysch, Vorstand der Stiftung Patientenschutz, geht das zu weit: Jeder medizinische Eingriff ohne Zustimmung des Betroffenen sei als Körperverletzung zu betrachten. Brysch meint: Zuerst müsse das Organspenderegister so gestaltet werden wie im Gesetz vorgesehen: "So fehlt beispielsweise die Anbindung von Pass- und Ausweisstellen an das Organspenderegister. Bis heute hat sich dazu nichts getan. Es gibt keine datenschutzsicheren Terminals, um das zu realisieren."