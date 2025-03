In Deutschland gilt für Organspenden die Entscheidungslösung. Organe und Gewebe dürfen nur entnommen werden, wenn die verstorbene Person dem zu Lebzeiten zugestimmt hat oder nach dem Tod Angehörige eine Organspende zulassen. Die in anderen Ländern praktizierte Widerspruchslösung, wonach jeder ein potenzieller Organspender ist, sofern er nicht aktiv widerspricht, hat in Deutschland trotz mehrerer parlamentarischer Anläufe bislang keine politische Mehrheit gefunden.