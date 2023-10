Zu bestimmen wer "ostdeutsch" ist - das ist nicht so leicht, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Untersuchung des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) in Berlin. Die Studie "Wer ist hier ostdeutsch und wenn ja, wie viele?" zeigt auf, dass der Anteil der Ostdeutschen an der Gesamtbevölkerung zwischen 16,7 und 26,1 Prozent schwankt - je nachdem, ob man Wohnort, Geburtsort, familiäre Sozialisation oder emotionale Selbstidentifikation als Kriterium für "Ostdeutsch-sein" zugrunde legt.

DeZIM-Direktorin Naika Foroutan will die Kriterien für das ostdeutsch sein neu definieren. Bildrechte: Rasmus Tanck Das habe auch auf Auswirkungen darauf, wie politische Entscheidungen getroffen werden, geben die Studienautorinnen zu bedenken. "Wenn das politische Ziel ist, der Benachteiligung von Ostdeutschen entgegenzuwirken und jede vierte Führungsrolle in Deutschland von einem Ostdeutschen besetzt werden sollte, braucht es eine valide Definition dieser Ostdeutschen", sagt Naika Foroutan, DeZIM-Direktorin und Mitautorin der Studie.

Vier mögliche Definitionen des Ostdeutschen

Geht man vom Wohnort aus, wie in vielen statistischen Erhebungen üblich, leben 16,7 Prozent der Deutschen in Ost- und 83,3 Prozent in Westdeutschland. Das bildet den Studienautorinnen zufolge viele Menschen jedoch nur unzureichend ab.

So würde jemand, der von Berlin-Charlottenburg nach Berlin-Pankow zieht, von heute auf morgen als "ostdeutsch" gelten. Legt man nicht den Wohn-, sondern den Geburtsort zugrunde, steigt der Anteil der Ostdeutschen an der Gesamtbevölkerung auf 20 Prozent. Am höchsten liegt der Prozentsatz, wenn man nach dem Geburtsort der Eltern geht und eine entsprechende Sozialisierung der Kinder annimmt: Dann haben etwa 26,1 Prozent der Bevölkerung einen "Osthintergrund".