Demnach gaben drei Viertel der 16- bis 26-Jährigen an, ein großes Interesse am Klimaschutz zu haben. Hier gab es keinen Unterschied zwischen Ost und West. Bei den Älteren gebe es zwar noch Unterschiede, aber auch die fielen gering aus, so Lowis. Dass der Klimawandel von allen Problemen am schnellsten angegangen werden muss, fanden im Westen etwa rund 41 Prozent. Im Osten waren es 36 Prozent.

Auch das Umweltbundesamt befragt die Deutschen alle zwei Jahre zum Umweltbewusstsein. 2018 gab es hier noch einen Unterschied von sieben bis acht Prozentpunkten zwischen Ost und West, sagt Fachbegleiterin Angelika Gellrich. Die Westdeutschen schrieben dem Klimaschutz einen etwas höheren Stellenwert zu.

Klimaschutz vor allem Kostenfrage

Gellrich erklärt: "In unseren aktuellen Zahlen sehen wir, dass dieser Unterschied, den wir 2018 gesehen haben, etwas geringer geworden ist. Also wir haben bei der Frage danach, wie wichtig der Umwelt- und Klimaschutz aus Sicht der Menschen ist, einen Unterschied von rund vier Prozentpunkten zwischen Ost- und Westdeutschen. Also Westdeutsche sagen zu rund 65 Prozent, dass sie den Umwelt- und Klimaschutz für sehr wichtig halten und Ostdeutsche zu rund 61 Prozent."

Dass es bei den Älteren in bestimmten Punkten noch leichte Unterschiede gebe, liege womöglich zum Teil auch an der DDR-Sozialisation, sagt Gellrich. Klimaschutz erfordere viel Eigeninitiative, die sei in der DDR aber politisch nicht so gewollt gewesen. Vor allem aber sei Klimaschutz auch eine Kostenfrage.