Das gemeinsame Abhörzentrum in Ostdeutschland verzögert sich voraussichtlich um mehrere Jahre. Das geht aus der Antwort des sächsischen Innenministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor. Ursprünglich sollte das "Gemeinsame Kompetenz- und Dienstleistungszentrums (GKDZ)" mit Sitz in Leipzig bereits im vergangenen Jahr betriebsbereit sein. An dem Projekt sind Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligt.