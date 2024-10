Wie unterschiedlich die Möglichkeiten für junge Menschen sind, zeigt sich bei der Jugendarbeitslosigkeit. Im Süden und im Westen Deutschlands liegt der Anteil der arbeitslosen 15- bis 24-Jährigen in den meisten Kreisen bei unter 5 Prozent, im Osten liegt er meist darüber. Am höchsten ist die Jugendarbeitslosigkeit nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit in der Uckermark in Brandenburg (13,4 Prozent) und im Altenburger Land in Thüringen (12,9 Prozent).