Start der Ostermärsche in Erfurt

Los geht es am Donnerstagnachmittag in Erfurt. An dem Ostermarsch nimmt auch der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Friedrich Kramer, teil. Nach dem Auftakt am Gründonnerstag sind am Karfreitag etwa Ostermarsch-Aktionen in Chemnitz geplant.

Traditioneller Schwerpunkt ist am Karsamstag, dann wird es in mehr als 60 Städten Demonstrationen der Friedensbewegung geben. Ostermärsche finden dann zum Beispiel in Plauen, Leipzig, Gera, Weimar und Jena statt. Der Abschluss der Ostermärsche ist am Montag unter anderem mit Kundgebungen in Frankfurt am Main oder Magdeburg.

Ostermärsche in Mitteldeutschland Gründonnerstag:

- 16 Uhr Erfurt



Karfreitag:

- 10 Uhr Chemnitz



Karsamstag:

- 10 Uhr Ohrdruf

- 10 Uhr Gera

- 10 Uhr Suhl

- 11 Uhr Weimar

- 14 Uhr Jena

- 14 Uhr Plauen

- 15 Uhr Leipzig



Ostersonntag:

- 15 Uhr Halle



Ostermontag:

- 6.30 Uhr Fahrradtour von Magdeburg nach Gardelegen

- 11 Uhr Gardelegen

- 15 Uhr Kamenz

Die Ostermärsche der Friedensbewegung haben eine jahrzehntealte Tradition. Die Teilnehmerzahl lag Ende der 60er Jahre sowie im Zuge der Debatte um den sogenannten Nato-„Doppelbeschluss“ bei mehreren Hunderttausend.

In den vergangenen Jahren beteiligten sich jeweils einige zehntausend Demonstranten an den Aktionen. Angesichts der aktuellen Konflikte und Diskussionen um Aufrüstung erwartet das Netzwerk in diesem Jahr mehr Zulauf.