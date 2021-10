Überdüngung in Landwirtschaft sorgt für Wüste am Meeresboden

Am Ende des Tages haben die Helfer beim Müllsammeln am Ufer des Strelasund in zwei Stunden auf 100 Meter Küste insgesamt 50 Kilogramm Glas, Plastik, Metall und Bauschutt gesammelt. Der Zivilisationsdreck trägt auch zur Gefährdung der Ostsee bei.

Für die Universität Greifswald und im Rahmen eines Patenprojektes für den NABU erforscht Finn Viehberg Gewässerböden. Das geschieht auch mit Hilfe einer Unterwasserdrohne. Dafür nimmt er MDR exakt mit in die Nähe des Jachthafens von Gustow. Die Drohnenkamera zeichnet in knapp vier Metern Tiefe ein ernüchterndes Bild. Denn dort sollte sich eigentlich Seegras und andere Vegetation befinden. Doch "man sieht hier lange Strecken nichts. Wüste!", sagt Viehberg.

Ein Grund für diese Leere am Grund des Meerarmes: die Überdüngung in der Landwirtschaft. Die Nährstoffe gelangen über Flüsse in die Ostsee und lassen den Sauerstoffgehalt sinken.

Das bedeutet für die Fische Stress. Stress ohne Ende. Finn Viehberg Biologe

So gebe es weniger Laich, sagt Finn Viehberg, und weniger Nachkommen von den Fischen.

Dorsch: Fischerei ist kaum noch erlaubt

Die Bestände von Dorsch und Hering sind in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Ein Grund ist: die Überfischung. Außerdem fördern Schadstoffe, die über die Luft und vom Land ins Meer gelangen, das Algenwachstum. "Die Algen sterben ab, sinken auf den Meeresboden, werden dort zersetzt", erklärt Meeresbiologin Dorit Liebers-Helbig. "Der Zersetzungsprozess verbraucht den Sauerstoff, den eigentlich die Dorscheier brauchen, damit sie sich entwickeln können."