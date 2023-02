Die Vorgehensweise von Firmen wie der Julie GmbH ist meist dieselbe: Wenn man sich bei der Telefonnummer unter der Annonce meldet, drängen Mitarbeiter darauf, zu Hause vorbeizukommen. Dort vertiefen sie ihre Opfer in ein Gespräch, an dessen Ende ein Vertrag unterschrieben werden soll. Der verspricht eine spärliche Anzahl von Kontakten für eine horrende Summe Geld.

Viele dieser Partnervermittlungsfirmen sitzen in Mitteldeutschland. Nach Recherchen von MDR AKTUELL handelt es sich unter anderem um die Freundschaftskreis GmbH in Halle, die Julie Freizeittreffpunkt in Gera, die Julie Freizeitglück in Cottbus, die Kerstin Friedrich Aktiv GmbH in Zossen. Die Führungsposten der Firmen überschneiden sich. Die Verträge, die sie ihren Opfern vorlegen, haben oftmals exakt denselben Wortlaut. Sie nutzen außerdem dieselbe Datenbank. Recherchen deuten darauf hin, dass es sich um ein Netzwerk untereinander bekannter Firmen handelt.