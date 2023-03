"Bildhübsche Fachärztin, 46 Jahre, sportliche Figur, würde gern soliden Mann bis Anfang 60 kennenlernen, damit die Einsamkeit ein Ende hat". So lautet zum Beispiel eine Annonce, die im vergangenen Jahr in mehreren Zeitungen in Bremen und Berlin sowie in der Leipziger Volkszeitung zu lesen war. Veröffentlicht hat sie eine gewisse Julie GmbH. Die Annonce ist ein Köder, vermutet Alina Krause vom Verbraucherdienst e.V..Ziel sei es, mit der Annonce einen Fuß in die Tür von Interessenten zu bekommen.