Appell Patientenschützer: Einsamkeit "die größte Volkskrankheit"

Schon ein kurzer Gruß, ein kurzes Gespräch im Treppenhaus oder auf dem Gehweg - die Stiftung Patientenschutz appelliert an alle Menschen, anderen aus der Einsamkeit zu helfen. Diese ist laut Stiftungsvorstand Brysch die größte Volkskrankheit in Deutschland. Noch oft werde das Leiden an Einsamkeit in der Gesellschaft unterschätzt.