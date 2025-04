Dieser Sicht widerspricht die Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff, Leiterin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung an der Universität Frankfurt am Main. Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine müsse sich die deutsche Öffentlichkeit mit einer Bedrohung und der Reaktion darauf auseinandersetzen. "Das ist sehr verstörend, das ist beunruhigend, weil wir keine Übung darin haben." Bei manchen enstehe der Eindruck, wir bewegten uns in eine Art von Hysterie hinein, die Lage werde schlimmer geredet als sie sei – "aber das ist nicht der Fall", sagt Deitelhoff MDR KULTUR.