Die alleinerziehende Mutter hat dringend Geld gebraucht. Im vergangenen Herbst hatte sich Daniela V. aus Halle einen Gebrauchtwagen für 16.000 Euro gekauft und dafür einen Kredit bei einer Bank aufgenommen. "Das war Anfang Oktober. Doch erst Ende Oktober ging es dann los, dass Gas und Strom teurer wurden", sagt die gelernte Erzieherin. Auch die Preise für Lebensmittel stiegen weiter. "Es war echt enorm." Die monatlichen Raten wurden zur Belastung. Die 47-Jährige suchte nach einer Lösung.

Daniela V. arbeitet in Halle in einem Kinderheim im Schichtdienst. Auf ihr Auto sei sie angewiesen. Deshalb kam für sie nicht in Frage, ihren Pkw in einem Pfandleihhaus – gegen einen Sofortkredit – abzugeben. Dann stieß sie auf ein Video von Pfando. Für diese Firma tritt etwa der ehemalige Fußball-Nationalspieler Lothar Matthäus als Werbefigur auf. In einem Kurzfilm mit dem Weltmeister von 1990 heißt es etwa: "Termin vereinbaren, Bargeld erhalten und das Auto einfach weiterfahren."

"Pfando fand ich interessant, weil es heißt, man soll das Auto kurz hinbringen und kann es dann auch weiterfahren und bekommt trotzdem das Geld", erklärt Daniela V. Sie lässt ihren Wagen in einer Pfando-Filiale in Leipzig begutachten. Man könne ihr 3.400 Euro geben, so der Berater. Wenn sie den Pkw weiterfahren möchte, könne man ihr das Auto für maximal sechs Monate vermieten. Dafür solle sie monatlich eine Miete von 510 Euro bezahlen.

Ich bin dann noch mal stutzig geworden, weil oben drüber Kaufvertrag stand. Daniela V.