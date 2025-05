Sie pflegt seit 19 Jahren ihren Mann und ist Mitglied des Vereins "Pflegende Angehörige e.V.". Mit den finanziellen Sorgen fühlt sie sich oft schlecht. "Da braucht man gar nicht lange drüber nachzudenken. Letzten Endes muss man tatsächlich noch sehen: Was geht noch und was geht nicht? Bei uns sind zwei Gehälter weggebrochen, weil mein Mann in relativ jungen Jahren krank geworden ist. Da kann man sich ausrechnen, was letzten Endes übrigbleibt, nämlich nicht mehr wirklich viel."