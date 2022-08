In Sachsen-Anhalt summierten sich die Zuschläge bis Ende Juni auf rund 34 Millionen Euro. "Pro Monat zahlt die Pflegekasse der AOK Sachsen-Anhalt damit zwischen fünf und sechs Millionen Euro an Zuschüssen aus", sagte ein Sprecher dem MDR. Monatlich profitierten etwa 16.000 Menschen.

Allein die AOK Plus erwartet bis Ende des Jahres Ausgaben in Höhe von circa 200 Millionen Euro in Sachsen und Thüringen. Sie richtet sich für dieses Jahr darauf ein, dass die zu leistenden Eigenanteile der Heimbewohner oder Angehöriger weiter steigen werden. Vor allem, weil ab September das Pflege- und Betreuungspersonal nach Tarif oder kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen bezahlt werden muss oder nach Höhe entsprechender Regelwerke. AOK Plus und AOK Sachsen-Anhalt sind die größten Pflegekassen in Mitteldeutschland. Der Anteil der AOK Plus bei allen stationär versorgten Pflegebedürftigen liegt einer Sprecherin zufolge bei circa 60 Prozent.