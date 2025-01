Die Kosten in Mitteldeutschland lagen dabei unter dem Durchschnitt. Mit knapp 2.000 Euro pro Monat lagen sie in Sachsen-Anhalt bundesweit am niedrigsten. In Sachsen und Thüringen bei knapp 2.200 Euro pro Monat. Besonders groß ist die Spanne bei den Kosten für Unterkunft und Verpflegung: Während in Sachsen-Anhalt dafür 774 Euro zu bezahlen waren, waren es in Nordrhein-Westfalen 1.234 Euro.