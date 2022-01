Seit einem Aufenthalt im Krankenhaus ist Peter Simmon auf Hilfe angewiesen – jeden Tag und auch nachts bei einem Notfall. Da ein Pflegedienst nicht ausreichen würde, hat der 89-Jährige eine polnische Betreuungskraft. Etwa 300.000 Pflegebedürftige nehmen in Deutschland die 24-Stunden-Betreuung zuhause in Anspruch. Verbände und Experten gehen davon aus, dass der Großteil über Schwarzarbeit läuft.

Familie Simmon beschäftigt ihre Betreuungskraft Maria Torba legal und als Selbstständige. Doch ihre genaue Arbeitszeit ist über keinen Vertrag geregelt. Diese Situation ist für Maria Torba in Ordnung, doch sie hat in ihren 15 Jahren als Pflegerin auch schon anderes erlebt. So sei sie in manchen Nächten auch schon ohne Schlaf geblieben, etwa wenn jemand demenzkrank war und damit in der Nacht unruhig wurde. "Das Problem ist, das ist wirklich 24-Stunden-Arbeit. Aber das kann kein Mensch aushalten".