Pflegeheim-Bewohner müssen immer mehr für ihre Plätze bezahlen. Wie aus Daten des Verbandes der Ersatzkassen hervorgeht, liegt der Eigenanteil im bundesweiten Schnitt nun bei monatlich 2.179 Euro. Das seien 111 Euro mehr als Anfang vergangenen Jahres.



Am teuersten seien Heimplätze in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, wo mehr als 2.540 Euro dazugezahlt werden müssten. Am niedrigsten bleibe die finanzielle Belastung in Sachsen-Anhalt mit rund 1.590 Euro pro Monat – 123 Euro mehr als vor einem Jahr. In Sachsen werden 1.869 Euro Zuzahlung im Monat fällig und in Thüringen 1.806 Euro.