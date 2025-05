2023 waren in den neuen Bundesländern 67.000 Menschen in Pflegeheimen untergebracht, die auf Hilfe vom Sozialamt angewiesen waren, so der Arbeitgeberverband Pflege. Pflegeheimbetreiber, die monatelang auf Gelder ihrer Bewohner warten, seien gezwungen, in Vorleistung zu gehen, sagt Virchow. Denn die Kosten zum Beispiel für das Pflege-Personal liefen weiter, auch wenn die Anträge noch in der Bewilligung seien.