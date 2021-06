Nach Deutschland vermittelte ausländische Pflegekräfte, die Senioren in ihren Wohnungen betreuen, haben Anspruch auf Mindestlohn, auch wenn sie von einer ausländischen Firma vermittelt wurden. Das entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt am Donnerstag in einem Grundsatzurteil (5 AZR 505/20).



Die Richter urteilten zugleich, dass auch die gesamte Bereitschaftszeit der Pflegekräfte und Haushaltshilfen mit vollen Mindestlohn vergütet werden müsse.